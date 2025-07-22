В «Евразе» стало меньше британского

Корпоративные права британской Evraz plc — головной структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» — в отношении АО «Евраз НТМК» приостановлены. Решение вынес арбитражный суд Московской области по иску Минпромторга. «Евраз НТМК» консолидирует активы группы по добыче железной руды, производству стали и ванадия в РФ. Теперь акционеры Evraz plc смогут напрямую получить доли в российской компании, а резиденты РФ обязаны это сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав британской Evraz plc — головной структуры холдинга «Евраз» — в отношении АО «Евраз НТМК» в соответствии с законом об экономически значимых организациях. Об этом Evraz plc сообщила 22 июля. Решение подлежит немедленному исполнению.

Соответствующий иск к компании 17 июня подал Минпромторг. В картотеке арбитражных дел сказано, что судебное заседание по делу завершено.

Как уточняет Evraz plc, в связи с приятием решения акционеры Evraz plc смогут (а резиденты РФ обязаны) напрямую владеть акциями АО «Евраз НТМК». В сообщении Evraz plc сказано, что компания планирует обжаловать это решение.

Как сказано в рейтинге агентства АКРА от 2024 года, АО «Евраз НТМК» консолидирует все ключевые активы группы по добыче железной руды, выплавке стали, а также по производству ванадия в России. В 2024 году выручка холдинга сократилась на 7%, до $7,19 млрд, EBITDA упала на 34%, до $1,41 млрд, сказано в ее презентации.

На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. После введения санкций Великобритании против Evraz plc и ряда основных акционеров листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) был приостановлен, возможность выплаты дивидендов ограничена, а корпоративное управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

Как поясняли “Ъ” юристы, со дня вынесения решения суда Evraz plc потеряет корпоративные и имущественные права в отношении акций, которые отойдут «Евраз НТМК». Бумаги будут распределены пропорционально их косвенному владению, а нераспределенные акции перейдут к компании. В перспективе, поясняли собеседники “Ъ”, «Евраз НТМК» может быть преобразована в публичное акционерное общество для размещения полученных казначейских акций на бирже и стать головной компанией группы.

Анатолий Костырев