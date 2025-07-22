Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото ЧМ в группе

Российские синхронистки, выступающие в нейтральном статусе, завоевали серебряные медали в технической программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

За свое выступление Анна Андриянова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова получили 300,6183 балла. Чемпионками мира во второй раз подряд стали китайские синхронистки (307,8001). Бронзу завоевали спортсменки из Испании (294,8575).

«Честно, я ожидала (такого результата — ''Ъ''). Мне нужно было это место, главное было не опуститься вниз, потому что девчонки только начинают, надо идти поступенчато. Никто бы не дал нам первого места, потому что был большой перерыв, нас сейчас принимают как новичков. Четыре года — не баран чихнул», — приводит ТАСС комментарий главного тренера российской команды Татьяны Покровской.

Впервые с 1998 года российские синхронистки остались без золотых медалей в групповых соревнованиях. Кроме того, они впервые не смогли одержать победу в технической программе с момента ее введения в качестве отдельной дисциплины в 2007 году. На турнирах с 2022 по 2024 год россияне не выступали на чемпионатах мира из-за санкций Международной федерации плавания.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.

Таисия Орлова