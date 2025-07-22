Мигрантов ждут не разговоры разговаривать

22 июля Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который позволит визовым трудовым мигрантам из стран дальнего зарубежья, приезжающим в РФ в рамках квоты, не сдавать тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. По мнению Минтруда, это позволит эффективнее привлекать из-за рубежа рабочую силу.

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Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Сдача экзамена по русскому языку для получения сертификата по временному проживанию и получению гражданства на территории России

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, разработанный Минтрудом, который позволит мигрантам, приезжающим в РФ по визе, устраиваться здесь на работу, не сдавая тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Кроме того, в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, а также рост числа квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда. Такие поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан» правительство внесло в Госдуму 31 мая, второе чтение документа состоялось на прошлой неделе.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сделать Россию более привлекательной для трудовых мигрантов из-за рубежа и компенсировать нехватку импорта рабочей силы из стран СНГ.

Так, в этом году, как ранее заявлял замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, российские работодатели пока воспользовались всего четвертью выданной квоты (234 тыс.). В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования депутатов, отметил, что «неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что Министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть». «Если квота используется, надо тогда обосновывать ее рост, только после этого решение принимать. И вот это все одно к другому. Как итог, мы с вами приходим к тому, что проблема требует обсуждения»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова