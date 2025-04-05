Проверьте себя на русскость 2.0

1 апреля 2025 года вступил в силу закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без прохождения теста на знание русского языка. Предлагаем вам на основе демонстрационных вариантов тестов для детей-иностранцев, которые подготовил Федеральный институт педагогических измерений, проверить собственные знания, даже если школа вам больше не грозит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Немного предыстории. В 2006 году, когда начиналась кампания по привлечению мигрантов в Россию, еженедельник «Коммерсантъ-Власть» опубликовал тест «Проверьте себя на русскость», позволявший определить, сможет ли человек ассимилироваться в России. В подготовленном силами редакции варианте проверялось знание российского культурного контекста. Туда вошли вопросы на знание фольклора, литературы и истории в рамках школьной программы, цитат из кино и проч. По итогам испытуемым присваивались звания от «временно понаехавший тут» до «истинный совок».

Почти два десятилетия спустя тестирование мигрантов вводится на практике. Правда, речь пока идет только о школьниках, которые должны подтверждать владение русским, необходимое для «освоения федеральных образовательных стандартов».

На основе попавших в распоряжение редакции демонстрационных вариантов мы подготовили тесты и предлагаем читателям сопоставить свои знания с тем, чего ждут от школьников из дружественных стран. Из уважения к испытуемым мы не будем ставить под сомнение их понимание устной и письменной русской речи. В тесты вошли только задания по лексике и грамматике. Попробуйте свои силы.

Тест на знание русского на уровне младших школьников

Тест на знание русского на уровне учеников средней школы

Тест на знание русского на уровне старших школьников