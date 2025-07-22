Госдума приняла закон о праве вдов участников СВО ездить на машинах погибших мужей

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий вдовам погибших на СВО использовать принадлежавшие супругам автомобили до вступления в наследство.

По старым правилам, в случае смерти владельца ГИБДД прекращает учет автомобиля, после чего пользоваться им нельзя. Санкция за нарушение — штраф 800 руб., при повторном случае — лишение прав на срок до трех месяцев.

В конце марта 2025 года правительство внесло на рассмотрение проект поправок к Гражданскому кодексу, закону «О государственной регистрации транспортных средств» и «Основам законодательства о нотариате». Документ предполагает, что супруга погибшего в зоне боевых действий сможет получить у нотариуса свидетельство на временное пользование автомобилем, который принадлежал военнослужащему. На основании этого документа можно будет поставить автомобиль на временный учет и пользоваться им до оформления наследства.

Изначально проект касался только супруг военнослужащих — участников военной операции на Украине. Ко второму чтению изменения расширили на вдов участников боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии.

Полина Мотызлевская