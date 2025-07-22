«Москвич-8» официально поступил в продажу

В России начались продажи новой модели «Москвич-8». Его цена стартует от 2,98 млн руб., сообщила в Telegram пресс-служба автозавода «Москвич».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: moskvich Фото: moskvich

Салон машины рассчитан на 7 мест, мощность двигателя — 174 лошадиных силы. Автомобиль оснащен багажником объемом 2153 л, кондиционером с ручным управлением и панорамной крышей с люком, следует из пресс-релиза производителя. Компания уточнила, что в дилерских центрах «Москвич-8» появится «совсем скоро».

По данным «Автостата», за первые полгода 2025-го бренд продал 7,4 тыс. автомобилей «Москвич». Это на 24% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. «Москвич» сотрудничает с китайской компанией JAC Motors, собирая модели «Москвич 3» и «Москвич 3е», которые являются вариациями китайских кроссоверов. В мае прошлого года «Москвич» перешел на полный цикл производства автомобилей.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Автораспродажи на выживание».