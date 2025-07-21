Автораспродажи на выживание

На складах дилеров по-прежнему остается около 500 тыс. авто. С начала 2025 года запасы снизились всего на 20-30 тыс. штук, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, из-за этого распродажи последних месяцев могут продолжиться, а «борьба за выживание у дилеров обострится». На днях в «Авилоне» оценили размер скидок на официально ввезенные авто в 350-950 тыс. руб. Дисконт на машины, купленные по альтернативному импорту, достигает 3 млн руб., сообщила «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Распродажи продолжатся, если на этой неделе Центробанк резко не понизит ключевую ставку, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Запасы на складах немного уменьшились.

Думаю, сейчас уже не более 400 тыс. штук. К сожалению, дилерам придется продолжать распродажи, если ничего не изменится со ставкой кредитования. Надеюсь, что ЦБ смягчит монетарную политику, и дело улучшится. А если нет, то дилеры будут торговать с дисконтом еще два-три месяца. Это пятерка "китайцев" и АвтоВАЗ. Поэтому мы увидим именно у этих производителей наиболее широкие распродажи. Сбербанк уже снижает ставки по депозитам для населения, поэтому люди сейчас все-таки начнут выходить из депозитов и совершать покупки».

По данным Frank RG, средние ставки по автокредитам на машины с пробегом достигли 26,5%, на новые авто — 11%. Столь низкий показатель может объясняться льготными программами от некоторых производителей, например, рассрочкой под 0,01% при выполнении ряда условий. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. Опрошенные “Ъ FM” экономисты считают, что регулятор может понизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

В преддверии этого банки уже значительно уменьшили доходности по вкладам, особенно долгосрочным. А как на такой шаг отреагирует рынок кредитов? “Ъ FM” обсудил это с управляющим директором по валидации «Эксперт РА» Юрием Беликовым: «Все сегменты кредитования страдают от высоких ставок. Рыночная ипотека полностью заморожена. Потребительские автокредиты в силу меньшей срочности, меньших сумм, сохраняют некоторую динамику выдачи.

В автокредитовании с точки зрения спроса дела обстоят даже лучше, чем в потребительском, потому что есть некоторый постоянный спрос со стороны автопарков, индивидуальных предпринимателей. Но обычный потребительский спрос может сразу повыситься, если ее снизят на 2%. Но, конечно, мы пока не говорим о полноценном восстановлении рынка. Это скорее увеличение месячных выдач на какую-то очень небольшую величину — 10-15%. Порог, при котором люди начнут брать кредиты, например, в ипотечном кредитовании составляет примерно 15% годовых. В автокредитовании — 17-18%. Выдачи начинают уверенно оживать, но оптимизм здесь должен быть очень сдержанный.

Все равно такого всплеска выдач, как был с 2021-го по 2023 годы, уже точно ожидать не стоит из-за высокой закредитованности».

В первом полугодии экспорт легковых авто из Китая в Россию упал почти в 2,5 раза. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР. На фоне падения авторынка в России закрывается все больше дилерских центров. По данным Газпромбанка и «АвтоБизнесРевю», с начала 2025 года прекратили работу более 450 салонов, из них 362 — продавцы китайских марок.

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Сергей Симонов