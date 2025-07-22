Благоустройство сквера Эйлера на Васильевском острове закончат до конца года

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил в своем Telegram-канале, что благоустройство сквера Леонарда Эйлера на 10-й линии Васильевского острова завершится до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина

В ближайшее время в сквере появятся новые деревья и кустарники, современное освещение, зоны отдыха для горожан. Господин Разумишкин подчеркнул, что с обустройством зеленой зоны были объективные трудности, однако их решили вместе с руководством района.

Сквер получил свое название в честь выдающегося математика Леонарда Эйлера. Именно в Петербурге ученый создал большинство своих трудов, охватывающих математический анализ, теорию чисел, кораблестроение и даже музыку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пустырь на въезде в Кронштадт превратят в благоустроенное пространство. На текущий момент работы завершены на 80%.

Андрей Маркелов