Пустырь на въезде в Кронштадт превратят в благоустроенное пространство

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 10 июля проинспектировал два объекта в Кронштадте, которые планируют открыть в сентябре. Первый — бывший пустырь у дома 25 по Кронштадтскому шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина

Раньше тут был пустырь, где сваливали строительный мусор. Вместо депрессивного пейзажа на этом месте появится общественное пространство. Работы завершены на 80%. Горожане получат новые деревья, тротуары, аккуратный газон и современные опоры освещения. Также в сквере установят въездной знак в Кронштадт.

Посетил господин Разумишкин и будущую скейт-площадку, расположенную между домами 5 и 9 по Кронштадтскому шоссе. Рядом с ней появится эко-тропа для тихого отдыха, прогулочные зоны для семей с детьми, смотровые площадки с гамаками. Газоны облагородят кустами малины и смородины. Готовность объекта составляет 85%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что скверы на намыве Васильевского острова включат в перечень территорий ЗНОП.

Андрей Маркелов