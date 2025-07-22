В Италии отменили выступление пианиста Александра Романовского

Власти Болоньи в Италии отменили концерт пианиста Александра Романовского из-за его поддержки боевых действий на Украине и выступления возле Драматического театра в Мариуполе в 2022 году. Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на мэра города Маттео Лепоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Романовский

Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Александр Романовский

Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

По данным газеты, выступление господина Романовского «Любимый Шопен» должно было состояться в Болонье 5 августа. Его заменят концертом другого исполнителя. Решение об отмене мероприятия поддержала либерально-демократическая партия страны. Ее лидер Карло Календа назвал это «второй хорошей новостью» после отмены выступления дирижера Валерия Гергиева.

Накануне администрация Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение. Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что правительство страны «подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби».

Александр Романовский родился в Днепропетровской области Украины. В 2011 году пианист получил гражданство Италии. Играл во многих городах России и Европы и выступал с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Королевским филармоническим оркестром и многими другими.