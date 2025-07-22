Вице-губернатора Брянской области задержали по делу об укреплениях на границе

Правоохранительные органы, как стало известно «Ъ», задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Симоненко

Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ Николай Симоненко

Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ

Оперативные мероприятия проводились по делу об укреплениях на границе. Ущерб оценивается около 900 млн руб. Какой процессуальный статус у господина Симоненко, пока неизвестно.

Николай Симоненко был назначен врио вице-губернатора осенью 2021 года. Он курирует работу департамента строительства Брянской области, а также управления архитектуры и градостроительства.