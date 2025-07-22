Руководителя «Сергачского сахарного завода» обвиняют в причинении ущерба почвам

Исполнительного директора АО «Сергачский Сахарный завод» (управляющая организация — «Агрохолдинг "Просторы"») задержали по обвинению в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ). Ему инкриминируют причинение ущерба почвам на сумму более 264 млн руб., сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

По версии следствия, фигурант организовал вывоз отходов предприятия (жом свекловичный и корнеплоды сахарной свеклы) на сторонний земельный участок сельхозназначения площадью 11 га в Сергаче.

О мере пресечения задержанному пока не сообщают. Расследование продолжается.

На прошлой неделе о расследовании данного дела сообщила природоохранная прокуратура, но конкретного фигуранта тогда еще не было.

Галина Шамберина