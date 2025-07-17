Уголовное дело о сахарных отходах с ущербом 264 млн рублей расследуют в Сергаче

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о расследовании уголовного дела по ст. 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ в Сергаче. Расследование касается загрязнения арендованных сельхозземель, на которых юрлицо незаконно размещало отходы сахарного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, действия юрлица повлекли деградацию плодородного слоя. Ущерб почвам превысил 264 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2025 года Росприроднадзор проверял разлив отходов производства на Сергачском сахарном заводе (АО, входит в ООО Агрофирма «Весна»). В 2024 году на заводе лопнула цистерна с патокой.

Владимир Зубарев