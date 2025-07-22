В Самарской области с медиков взыскали компенсацию за инфицирование ребенка

В Самарской области прокуратура выявила факт некачественной медицинской помощи, которая привела к абсцессу у ребенка. Это произошло после того, как жительница Отрадного обратилась в контрольный орган с жалобой на действия врачей местной больницы. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что женщина с ребенком обратилась к медикам из-за высокой температуры у ее сына. Ему сделали инъекцию жаропонижающего препарата и отпустили домой.

Вскоре у ребенка началось воспаление, которое перешло в абсцесс. Экспертиза установила, что инфекция была занесена в его организм в больнице.

Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, и медучреждение обязано выплатить 40 тыс. рублей. Решение еще не вступило в силу.