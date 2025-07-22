Корреспондента «Ъ» задержали во время освещения пикета у Госдумы

Сотрудники полиции задержали корреспондента «Ъ» Божену Иванову во время освещения одиночного пикета у здания Госдумы, который проводил политтехнолог и экс-глава штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрий Кисиев. Сегодня в нижней палате будут в окончательном чтении рассмотрены поправки о введении штрафов за поиск экстремистского контента.

Господин Кисиев развернул плакат «За Россию без цензуры», после чего его увели сотрудники полиции. Сам Борис Надеждин также находился у входа в Госдуму, однако в пикете не участвовал и общался с депутатами, которые прибывали на пленарное заседание. Ранее ему было отказано в проведении акции у стен парламента.

В ходе освещения пикета также были задержаны два журналиста RusNews, сообщает Telegram-канал издания.

Подробности — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».