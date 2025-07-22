В Ростове-на-Дону строят три отеля за миллиард рублей

В Ростове-на-Дону строят три отеля общей стоимостью один млрд руб. Об этом сообщает РБК.Юг со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый дорогой проект — «Бутик-отель Парамоновъ» на ул. Никольской стоимостью 500 млн руб. Многоэтажную гостиницу «Парус удачи» со встроенной автостоянкой возводят на ул. Седова за 300 млн руб. Отель «Мартон Сезоны» строят на ул. Текучева с инвестициями 200 млн руб.

Два последних объекта планировали завершить до конца 2024 года.

Валентина Любашенко