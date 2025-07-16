Врача-хирурга заподозрили в обмане пенсионерки из Петербурга на 600 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к обману пенсионерки задержали врача-хирурга. Женщина потеряла 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербурженка в возрасте 88 лет обратилась в полицию 15 июля. Она пожаловалась на звонок от неизвестного. Абонент предупредил женщину, что ее деньги находятся в опасности. Далее опять был упомянут «безопасный» счет для сохранения финансов.

Пенсионерка передала курьеру 600 тыс. рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В качестве подозреваемого задержан 48-летний врач-хирург. Похищенная сумма изъята.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две пенсионерки из Петербурга и Ленобласти лишились 10 млн рублей после звонков мошенников.

Татьяна Титаева