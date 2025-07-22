АвтоВАЗ может перейти осенью на четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ рассматривает возможность изменения режима работы своих производственных площадок и перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение связано с текущими тенденциями на российском автомобильном рынке, включая высокую ключевую ставку и ужесточение требований к заемщикам по автокредитам.

На предприятии отметили, что в Россию было импортировано значительное количество автомобилей, особенно в 2024 году. Зарубежные бренды ведут ценовую политику демпинга, что также влияет на ситуацию. На складах компании находятся около 400 тыс. нераспроданных автомобилей.

Изменения в графике работы могут вступить в силу с 29 сентября. В компании подчеркнули, что окончательное решение будет принято после анализа рыночных тенденций и экономических факторов, включая уровень ключевой ставки и доступность кредитов.

Андрей Сазонов