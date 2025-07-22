Иран допустил прямые переговоры с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Fox News заявил, что в будущем страна допускает возможность прямых переговоров с США по иранской ядерной программе, если будет соблюдаться принцип равноправия.

Господин Аракчи пояснил, что все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном «на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов». Предыдущий опыт переговоров с США был неудовлетворительным, поэтому сейчас Иран настроен на переговоры скептически, отметил он.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США. Посредником выступал Оман. Очередная встреча была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.