У проректора рыбохозяйственного университета во Владивостоке прошли обыски

Проректора по административно-хозяйственной работе одного из вузов Владивостока заподозрили в превышении должностных полномочий при приеме фактически не выполненных работ. Об этом сообщило управление СКР по Приморью.

По данным «Ъ», речь идет о проректоре по административно-хозяйственной работе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) Игоре Садове. У него проведены обыски.

По версии следствия, в период времени с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. Ущерб вузу оценивается в более чем 3,3 млн руб.

Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание за такое преступление — до 10 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток