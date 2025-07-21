Более 31 млн рублей штрафов получили производители земляных работ в Петербурге

С начала этого года Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга вынесла 97 постановлений по выявленным фактам нарушения законности проведения земляных работ в городе. Речь идет об отсутствии на объектах необходимых ограждений, нарушении благоустройства, некачественном выполнении самих работ и так далее, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая сумма начисленных штрафов в адрес проводящих земляные работы в Петербурге компаний и организаций составила в январе-июне текущего года 31,5 млн рублей. Эти средства поступят в городской бюджет, отметили в инспекции.

В ведомстве также напомнили, что ордер ГАТИ — «это не просто формальность, а часть системы, которая позволяет сохранять порядок в городе, синхронизировать работы разных служб и не разрушать то, что уже сделано».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ выдала ордера для проведения ремонта Невского проспекта. Предполагается, что дорожные работы на главной магистрали Петербурга пройдут с 3 августа по 3 сентября.

Андрей Цедрик