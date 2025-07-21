Писториус пообещал поставить Украине комплексы Patriot «как можно скорее»

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поможет Украине получить пять систем Patriot «как можно быстрее». Об этом он сказал в ходе виртуального заседания Контактной группы по обороне Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker / Reuters Фото: Heiko Becker / Reuters

«Вместе мы должны остановить эту военную машину, объединившись и поддерживая Украину всеми силами», — передает слова господина Писториуса Bloomberg.

По данным Bloomberg, Германия уже поставила Украине 3 из 12 своих комплексов Patriot. После того как Берлин отправил еще две системы Польше, его собственный арсенал сократился до семи. Поэтому Берлин готов передать Украине больше комплексов Patriot при условии, что немецкие запасы восполнит Вашингтон.

16 июня Президент США Дональд Трамп сообщил, что начались первые поставки систем Patriot на Украину в рамках соглашения с НАТО. Днем ранее господин Писториус договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом решать любые вопросы по поставкам систем на Украину.