Bloomberg: ФРГ и США близки к заключению соглашения по поставкам Patriot Украине

Германия и США могут уже на этой неделе объявить о соглашении, которое позволит передать Украине две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot из запасов Берлина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что немецкие запасы затем восполнит Вашингтон.

«По словам собеседников агентства, немецкие и американские чиновники намерены окончательно согласовать оставшиеся вопросы по сделке с Patriot, включая сроки возобновления исчерпанных запасов»,— пишет Bloomberg.

В понедельник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин сделает все возможное, чтобы как можно скорее поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot.

С начала украинского конфликта Германия передала Украине три собственных комплекса Patriot, оставив у себя на вооружении девять (два из них охраняют аэропорт Жешув в Польше). Власти ФРГ заявляли о готовности передать Украине еще несколько при условии, что США гарантирует их быструю замену. Этот вопрос обсуждался в ходе июльского визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон. По итогам переговоров в США было объявлено, что Украина на немецкие деньги получит два комплекса ПВО Patriot.

Подробнее о договоренностях США и ФРГ — в материале «Ъ» «Германия запасается оружием».

Анастасия Домбицкая