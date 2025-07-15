Писториус: Германия и США готовят поставку Киеву двух систем ПВО Patriot

Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам словам господина Писториуса, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Германия также планирует купить у США ракетный комплекс средней дальности Typhon, добавил он.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников.

Спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. По данным Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1 млрд, а каждая ракета — примерно $4 млн.

Подробнее о заявлении президента США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».