Трамп: первые поставки Украины ЗРК Patriot по сделке с НАТО начались

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начались первые поставки ЗРК Patriot на Украину в рамках соглашения с НАТО.

«Их уже поставляют. Они поставляются из Германии ...И во всех случаях США получают платежи в полном объеме»,— заявил он журналистам.

В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».