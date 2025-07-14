На этой неделе в Петербурге запланировано 37 испытаний теплосетей в десяти районах

На период с 14 по 18 июля теплоэнергетики проведут в общей сложности 37 гидравлических испытаний в десяти районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция теплосетей в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного Реконструкция теплосетей в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

В частности, АО «ТЭК СПб» запланировало проведение девяти испытаний сетей на территории Московского, Кировского, Красногвардейского и Выборгского районов Петербурга.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут три гидравлических испытания в четырех районах города: Василеостровском, повторно — в Калининском, Выборгском и Центральном и в Новом Девяткино.

В свою очередь, компания ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировала 20 испытаний в Петроградском, Центральном и Курортном районах, а ООО «Теплоэнерго» — пять испытаний в Невском и Петроградском районах Петербурга.

В комитете по энергетике напоминают, что гидравлические испытания — это часть подготовки города к новому отопительному сезону. Их цель — своевременно обнаружить проблемные участки и избежать аварийных ситуаций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в понедельник, 14 июля, теплоэнергетики проверяют трубопроводы в Московском районе Петербурге.

Андрей Цедрик