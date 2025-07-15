Германия запасается оружием

Переговоры министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтоне принесли конкретные результаты: Украина на немецкие деньги получит два комплекса ПВО Patriot. При этом ключевые для Берлина вопросы о новых контрактах на поставки вооружений бундесверу и сохранении американского контингента в Германии остались за кадром. Зато на весь мир прогремело заявление Писториуса о готовности «убивать российских солдат», что вызвало немедленную реакцию Москвы: в Кремле прямо заявили о возвращении немецкой военной угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Umit Bektas / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Umit Bektas / Reuters

Визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон смело можно назвать инаугурационным: после прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа своего американского визави он видел только на совместных мероприятиях. Шеф Пентагона Пит Хегсет принял Писториуса с почестями и похвалил новое немецкое правительство за то, что страна становится все более активным членом НАТО. Он одобрил планы Германии по увеличению оборонных расходов до 3,5% ВВП к 2029-му и до 5% к 2035 году. Как положительный факт отметил Хегсет и начатое весной развертывание немецкой бронетанковой бригады в Литве.

Все это стало возможным благодаря политике канцлера Фридриха Мерца, взявшего курс на милитаризацию Германии за счет безлимитных трат на оборону. За два с половиной месяца его пребывания у власти страна стала главным поставщиком оружия для Украины. Сейчас Мерц заявляет о готовности профинансировать совместное производство дальнобойных ракет и договориться о закупке вооружений у США для последующей передачи их Киеву. Поездка Писториуса в Вашингтон должна была помочь продвинуть эти инициативы.

Переговоры двух глав оборонных ведомств совпали с заявлением Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин против России и ее торговых партнеров, если украинский конфликт не завершится в течение 50 дней. Он также объявил о возможности поставить Киеву ЗРК Patriot. Закупка этих комплексов для Украины как раз и стала одной из тем встречи Писториуса и Хегсета.

Глава бундесвера уже не первый месяц продвигал идею покупки Германией двух комплексов, которые будут либо напрямую переданы Киеву, либо переданы через Берлин после их получения. И хотя Хегсет сначала воспринимал эту идею прохладно, к моменту встречи в Вашингтоне он уже был готов с этим согласиться, что, собственно, и произошло.

Писториус по итогам переговоров сообщил, что они с Хегсетом решили «быстро и тихо» уладить все вопросы по сделке.

По данным Spiegel, сторонам еще предстоит определиться с модификацией комплексов и сроками их поставки. Среди вариантов — закупка новых комплексов стоимостью до $1 млрд или приобретение бывших в употреблении, ранее стоявших на вооружении США. Тогда их цена будет ниже.

Однако большая часть переговоров касалась пополнения оружейных запасов бундесвера. С начала украинского конфликта Германия передала Украине три собственных комплекса Patriot, оставив у себя на вооружении девять (два из них охраняют аэропорт Жешув в Польше). Остальные, по данным Spiegel, проходят техобслуживание или модернизацию. В результате противовоздушная оборона Германии оказалась слабее, чем в период холодной войны. Сейчас в Германии ждут поставку четырех комплексов Patriot по контракту, заключенному в 2024 году. Берлин также намерен закупить у США мобильные пусковые установки Typhon, способные запускать ракеты Tomahawk дальностью до 2 тыс. км. Также сообщалось о намерении Берлина расширить контракт на поставку истребителей F-35A. Германия уже подписала соглашение о приобретении 35 таких истребителей и теперь планирует довести их общее число до 50.

Не менее важной задачей Писториуса было прояснить перспективы сохранения американского военного присутствия в Германии и его возможного расширения. Перед уходом с президентского поста Джо Байден пообещал, что с 2026 года в Германии временно разместят ракетные комплексы средней дальности. Об этом знают и в администрации Трампа, но официального подтверждения пока не последовало.

В Берлине обеспокоены и возможным сокращением американского контингента: сейчас в Германии размещаются 38 тыс. военных США. В первый президентский срок Трамп уже грозился сократить их численность до 25 тыс. Теперь, когда Вашингтон пересматривает американское военное присутствие в Европе, ФРГ намерена получить заверения, что этот план не будет реализован. Канцлер Мерц уже обсуждал этот вопрос с Трампом и получил от него устное согласие не сокращать контингент США. Писториус хотел услышать тому подтверждение.

И хотя детали сделок по вооружениям и американскому военному присутствию остались за кадром, позитивные сигналы из Берлина свидетельствуют: переговоры прошли без шероховатостей.

Накануне визита в США Борис Писториус дал интервью газете Financial Times, в котором обозначил цели милитаризации Германии. «Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы. Не для того чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы знаем, на что способны, мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не способны себя защитить»,— сказал он. При этом Писториус подчеркнул, что Германия будет готова «убивать российских солдат», если политика сдерживания не сработает и Москва нападет на одну из стран НАТО.

Слова Писториуса стали самым жестким заявлением, которое политики ФРГ делали с начала украинского конфликта, и на него незамедлительно отреагировали в Кремле, указав, что «Германия снова становится опасной». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РБК, что ему трудно поверить, что глава Минобороны Германии мог такое сказать, «но, увы, это так».

Вероника Вишнякова