У химии разлились цены

Всплеск цен на метанол на мировых рынках, вызванный нестабильностью на Ближнем Востоке, докатился до России. После июньского падения котировки поднялись на 8%. Но по мере снижения остроты конфликта вокруг крупнейшего глобального поставщика — Ирана — стоимость метанола начала стабилизироваться. В перспективе аналитики не видят фундаментальных причин для долговременного роста цен с учетом предстоящих запусков новых производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цены на метанол российских производителей, которые опускались в течение июня, в июле выросли на 8%, до 21,45 тыс. руб. за тонну с НДС, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). «Нисходящая динамика цен на внутреннем рынке была перебита внешнеполитическими факторами: остановкой добычи и переработки природного газа в Иране, а также производства его переделов, включая метанол»,— сказано в обзоре аналитиков. Они отмечают, что российские котировки следуют за мировыми трендами.

Так, цены на базисе FOB Роттердам выросли на 13% относительно прошлого месяца, на базисе CFR Китай — на 7%, до $277 за тонну.

Рост цен повышает интерес российских компаний к экспорту. Так, рекордный объем в Китай в июле планирует отгрузить «Щекиноазот», указывают в ЦЦИ. В совокупности с внутренним рынком поставки компании в этом месяце превысят 100 тыс. тонн. «Газпром метанол» планирует отгрузить в июле около 66 тыс. тонн, из которых 44 тыс. тонн — на экспорт. Участники рынка отмечают, что отгрузки метанола свободно согласовываются к перевозке по железной дороге, в том числе на внешние рынки.

При этом, отмечается в обзоре ЦЦИ, доходность экспорта по китайскому направлению хоть и выросла за месяц на 12%, до 10,5 тыс. руб. за тонну без НДС (на базисе российских производителей в европейской части РФ), но остается низкой из-за крепкого рубля.

В Китае в среднем за июнь фьючерс на метанол на бирже Zhengzhou Commodity Exchange по основному контракту вырос на 6% к маю, до около $330,87 за тонну по курсу на 21 июля.

Загрузка мощностей за тот же период увеличилась с 83% до 88%, а запасы метанола в китайских портах на конец июня достигли 0,53 млн тонн против 0,39 млн тонн в конце мая. По мнению экспертов ЦЦИ, несмотря на завершение острой фазы конфликта, угроза сокращения импорта сохраняется: «Если перебои в иранских поставках затянутся, дефицит в портах Китая станет ощутимым, что окажет дополнительную поддержку ценам».

В Индии, которая импортирует 65% метанола из Ирана, цены на споте в портах подскочили на 21%, до $306 за тонну. Но после деэскалации котировки стали возвращаться к уровням начала июня и к концу месяца опустились до $264 за тонну.

Как поясняет Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, значимость Ирана как поставщика метанола на глобальном рынке возросла за последние два десятилетия, когда экспорт из страны увеличился с 300 тыс. тонн до 9 млн тонн. По данным иранской компании SARV, в 2024 году мощности по производству метанола в стране оценивались в 22 млн тонн в год (более 10% мирового объема). И в ближайшие пять лет Иран готовится вдвое увеличить производство благодаря реализации 13 проектов общей мощностью в 19,62 млн тонн в год (два завода на 4 млн тонн будут запущены в 2025 году).

Руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин отмечает, что июльский скачок цен на метанол действительно был значительным, но носил в основном эпизодический характер.

Оперативное увеличение собственного производства в Китае на фоне снижения потребления и одновременного роста складских запасов позволило сгладить влияние сокращения иранских поставок на мировую ценовую конъюнктуру.

И в ближайшие годы, продолжает господин Тимонин, ожидается активное расширение производственных мощностей. Так, к 2027 году в мире планируется ввести около 19 млн тонн дополнительных мощностей и еще примерно 6 млн тонн — к 2030 году, что увеличит общий показатель до 210 млн тонн. Совокупный эффект такого расширения предложений окажет заметное сдерживающее давление на цены, и без серьезных внешних шоков или резкого роста промышленного спроса устойчивый продолжительный подъем котировок маловероятен, полагает эксперт.

Ольга Мордюшенко