Метанол «Лукойла» ушел в отрицание

Метаноловый проект «Лукойла» получил от Главгосэкспертизы отрицательное заключение на корректировку проектно-сметной документации первого этапа реконструкции терминала в порту Высоцк Ленинградской области. Эксперты полагают, что решение связано с крайней опасностью для объектов в связи с угрозой террористических атак. При этом сам проект вызывает у аналитиков ряд серьезных вопросов. В то же время юристы говорят, что ситуацию можно урегулировать через экспертные комиссии, так как инфраструктурным проектам, в ущерб многим обстоятельствам, часто дают зеленый свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главгосэкспертиза РФ выдала отрицательное заключение на корректировку проектно-сметной документации первого этапа реконструкции терминала для перевалки метанола и нитрилакриловой кислоты, которую ООО «РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II"» (входит в НК «ЛУКОЙЛ») планирует провести в порту Высоцк в Ленобласти. Документ опубликован на портале Единого государственного реестра заключений.

В первоначальном варианте документацию по первому и второму этапу реконструкции терминала ведомство согласовало в октябре 2023 года, вскоре после общественных обсуждений и высказанного на них и вне их возмущения со стороны местных жителей.

Согласно проекту, первый этап предполагает строительство в пределах территории действующего порта двухсторонней крытой железнодорожной эстакады на 48 вагонов-цистерн с оборудованием и резервуарным парком: пятью резервуарами емкостью по 3 тыс. кубометров, а также ресиверами азота для 4–5-кратной продувки танкеров и азотной станцией.

Это позволит обеспечить перевалку 160 тыс. т в год нитрилакриловой кислоты из цистерн и танк-контейнеров, прибывающих по железной дороге, в морские танкеры. После реализации второго этапа мощность должна возрасти до 1 млн т метанола в год.

В 2022 году эксперты оценивали стоимость проекта в не менее 20–30 млрд рублей.

На запрос в НК Лукойл «Ъ-СПб» ответа не получил.

Терминал ООО «РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II"» служит для приема нефтепродуктов, поступающих трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом, и их погрузки в танкеры дедвейтом до 90 тыс. т для поставки на экспорт. На прием поставляется более 12 млн т в год по железной дороге и более 2 млн т в год по введенному в эксплуатацию в конце 2015-го продуктопроводу Приморск — Высоцк, который является отводом от экспортного нефтепродуктопровода «Север».

Реализовать проекты по производству и перевалке метанола в Ленобласти намеревались и другие компании, в том числе «Газ Синтез», которая планировала построить в Высоцке метаноловый завод мощностью 1,6 млн т в год и «Еврохим» — с заводом в Кингисеппском районе мощностью 2,5 млн т в год.

По данным агентства «Infoline-Аналитика», после закрытия европейских рынков спрос на российский метанол ожидаемо перешел в фазу затяжного сокращения: экспорт с 1,9 млн т в 2021 году снизился до 1,25 млн в 2024-м. При этом уже 65–70 % экспортных поставок направлено в Китай, тогда как до начала СВО доля этой страны не превышала 10%.

На этом фоне проект терминала «Лукойла» в Высоцке выглядит инвестицией в долгосрочную перспективу (после 2028 года), когда спрос вырастет за счет расширения использования метанола (например, в качестве судового топлива), а рынки стран Европы хотя бы частично откроются для поставок из России, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский полагает, что отрицательное заключение Главгосэкспертизы связано, вероятно, с крайней опасностью для объектов из-за возможных террористических атак.

К тому же перевалка из цистерн-вагонов опаснее наличия полноценного терминала по закачке готовой продукции. Вероятно, «Лукойл» хочет использовать терминал для бункеровки метанольных судов. Но пока такие в отечественном флоте отсутствуют, а проект Концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года предполагает, что число судов на СПГ для перевозок по Трансарктическому маршруту вырастет с 15 до 107. То есть, поскольку сейчас основным потребителем метанола выступает Юго-Восточная Азия, терминал надо строить в Мурманске или на Дальнем Востоке, говорит господин Кумановский.

Руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик высказывает мнение, что с учетом объявленных проектов по строительству метанольных заводов от «Газ Синтез» и «Еврохима», которые предполагают суммарный объем производства более 4 млн т в год, появление дополнительного терминала в Высоцке может быть оправданно, если он обеспечит конкурентную себестоимость перевалки и логистику до внешнего потребителя.

Окончательное значение терминала для российской экспортной стратегии по химии и нефтехимии будет зависеть от успеха параллельных усилий по открытию новых рынков сбыта, прежде всего на Востоке, уточняет эксперт.

По мнению управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, проект вызывает ряд серьезных вопросов, в первую очередь касающихся его целесообразности в новых геополитических и логистических условиях.

«Изначально инициатива продвигалась группой лиц, ориентированных на экспортную модель взаимодействия с европейским рынком, прежде всего в части поставок метанола. После 2022 года, когда доступ к рынкам ЕС оказался закрыт, ключевые фигуры, лоббировавшие проект, включая отдельных представителей инженерных, консалтинговых и управляющих структур, покинули Россию. Это подрывает не только институциональную преемственность в управлении проектом, но и вызывает сомнения в его долгосрочной интеграции в российскую экономическую повестку»,— говорит госпожа Косарева.

Она добавляет, что на фоне разрыва прежних логистических цепочек проект в Высоцке выглядит как попытка продолжить прежнюю стратегию экспорта в условиях, когда эта модель уже не функционирует в прежнем виде.

В то же время юристы указывают, что судебная практика за последние пять лет практически не знает споров об обжаловании отрицательных заключений госэкспертизы, но изобилует оспариванием положительных заключений.

Партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Дарья Филина отмечает, что ранее у ООО «РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II"» уже возникали прения с соответствующими надзорными инстанциями (административный спор по заявлению общества к Северо-западному межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.— «Ъ-СПб»), разрешенные через экспертные комиссии. Не исключено, что и сложившаяся ситуация будет урегулирована аналогичным образом, ибо инфраструктурным проектам, несмотря ни на что, дается зеленый свет, даже в ущерб многим другим обстоятельствам, говорит госпожа Филина.

Владимир Колодчук