Израиль и «Хамас» могут заключить сделку в ближайшие дни

В ближайшие дни между Израилем и группировкой «Хамас» может быть заключена сделка по обмену, сообщили «Ъ» в дипломатическом представительстве страны. По словам источников, на данный момент идут непрямые переговоры о новой сделке.

Израиль намерен получить своих заложников, уточнили собеседники «Ъ». Сейчас в секторе Газа остается 50 заложников, захваченных «Хамасом» во время атаки 7 октября 2023 года. В МИДе полагают, что в живых осталась по меньшей мере 20 из них. Также страна хочет получить тела умерших, чтобы их близкие смогли провести традиционное погребение.

«Хамас» намерен вернуть часть заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в отказе от мирного соглашения. Израильская сторона, заверил он, полностью приняла вариант соглашения с группировкой, который предлагала администрация США. «Хамас» же отверг условия. По мнению господина Нетаньяху, это связано с желанием группировки оставаться в секторе Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Вместо вывода “Хамас” рискует получить новый ввод».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Дарья Опарина, Москва