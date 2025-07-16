Поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ

После начала работы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом поезда типа «Сапсан» могут направить на маршруты из столицы в Минск, Нижний Новгород и Воронеж. В РЖД думают о будущем высокоскоростных составов, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заместитель гендиректора компании Иван Колесников заявил, что в РЖД рассматривают варианты использования «Сапсанов» на других маршрутах. Поезд может связать Москву высокоскоростным сообщением с тремя городами, но пока однозначного ответа по направлениям нет. Господин Колесников подчеркнул, что состав без работы не останется. Решение будет приниматься ближе к дате запуска ВСМ.

«Сапсан» ходит между Москвой и Петербургом. Он позволяет пассажирам добраться из одного города в другой примерно за четыре часа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиропоток на ВСМ по итогам 2030 года составит не менее 23 млн человек.

Татьяна Титаева