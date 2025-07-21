Жителя Башкирии заочно арестовали по обвинению в дискредитации ВС РФ

Как стало известно «Ъ-Уфа», Стерлитамакский городской суд на два месяца заочно арестовал 36-летнего Евгения Шепелева, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, совершенной после привлечения его к административной ответственности за то же деяние в течение одного года (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают, в частности, штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году Евгения Шепелева оштрафовали на 30 тыс. руб., признав виновным в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В 2024 году активиста осудили на пять месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства за распространение ложной информации о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК).

Евгений Шепелев находится во Франции. Он объявлен в международный розыск.

Венера Хисамова