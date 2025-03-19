Мэр Режа Иван Карташов ушел в отставку

Глава Режевского муниципального округа Свердловской области Иван Карташов ушел в отставку, сообщило издание ЕАН со ссылкой на аппарат режевской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Режевского муниципального округа Иван Карташов посередине

Фото: Официальный сайт Режевского муниципального округа Глава Режевского муниципального округа Иван Карташов посередине

Фото: Официальный сайт Режевского муниципального округа

По данным издания, господин Карташов может продолжить карьеру в правительстве Свердловской области, однако точное место его работы не называется.

Иван Карташов окончил Уральский горный институт по специальности «Открытые горные работы» в 1993 году. После института работал помощником машиниста экскаватора на Режевском никелевом заводе. В 2006 году получил должность главного инженера Сафьяновского месторождения. К 2008 году стал депутатом Режевской городской думы.

Господин Карташов возглавлял Режевской муниципальный округ с 2019 года. Временно исполнять обязанности главы округа будет заместитель по экономике Мария Малыгина.

Полина Щуцкая