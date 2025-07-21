МВД объявило в розыск новосибирского бизнесмена Евгения Насоленко

В федеральный розыск объявлен экс-директор ООО «Ритейл центр», бывший совладелец магазинов «Бахетле» и «Добрянка» в Новосибирске Евгений Насоленко. Карточка бизнесмена появилась в официальной базе МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Насоленко

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Евгений Насоленко

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2023 года суд приговорил Евгения Насоленко к трем годам условно по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 173 млн руб. Предприниматель, который был признан банкротом в 2017 году, тогда вину не признал.

Уголовное дело о неуплате налогов следователи возбудили в отношении предпринимателя в октябре 2020 года. По версии следствия, бывший руководитель «Ритейл центра», чтобы не платить налоги, организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. С 30 сентября 2016-го по 1 июня 2018 года он, считают правоохранители, необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС. В портфель ритейлеров входили торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле».

Александра Стрелкова