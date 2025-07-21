Власти Ростовской области прогнозируют снижение урожая зерновых на 30%

Ростовская область ожидает снижение урожая зерновых второй год подряд из-за неблагоприятных погодных условий. Валовый сбор зерновых в 2025 году прогнозируется на уровне около 8 млн т против первоначальных 11,4 млн т, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее ожидался сбор в 9 млн т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Природа в этом году нас не жалела: то заморозки, то засуха, теперь еще и пожары. По предварительным оценкам, ущерб уже сейчас примерно на 7,8 млрд руб. Такого трудного года очень давно не было»,— рассказал господин Слюсарь в интервью ТАСС.

Сложности для аграриев начались с весенних заморозков в мае 2025 года, которые повредили примерно 240 тыс. га посевов. Из них более 100 тыс. га полностью погибли. Затем регион столкнулся с аномальной жарой до +41°C и засухой, из-за чего в некоторых районах был введен режим чрезвычайной ситуации. В итоге повреждено около 1 млн га посевов, из которых погибло 180 тыс. га.

Власти региона уже выплатили страховые компенсации на сумму около 220 млн руб., уточнил глава региона. Вместе с тем из-за плохих климатических условий и низкого курса доллара аграрии не могут рассчитаться по кредитным и лизинговым договорам.

Аналогичная ситуация возникла в Ростовской области в 2024 году. Из-за погодных аномалий аграрии региона потеряли 30% урожая зерновых и 39% подсолнечника. Также на территории области вводился режим ЧС, его отменили в январе этого года.