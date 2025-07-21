«Бурановские бабушки» внесены в базу украинского «Миротворца»

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» внесены в базу украинского сайта «Миротворец», пишет ТАСС. В списке находятся действующие солистки группы: Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Их личные данные добавлены на сайт за нарушение границ Украины и выступления с концертами в Крыму и Донбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, в базу сайта в полном составе внесен коллектив певиц, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение-2012», который сейчас переименован в «Бабушки из Бураново». В составе коллектива народные артистки Удмуртии Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, и Екатерина Шкляева. Все солистки находятся на «Миротворце» с 2020 года за выступления на концертах в Крыму.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован.