«Вероятно, передавать сведения о чтении экстремистских материалов обяжут провайдеров»

Госдума рассматривает поправки в КоАП, устанавливающие уголовную и административную ответственность за нарушения в сфере связи и информации. Наибольший резонанс получила поправка, предусматривающая штрафы для граждан за намеренный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок (сервисов VPN). Инициативу комментирует управляющий партнер Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» адвокат по уголовным делам Екатерина Заболоцкая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Екатерины Заболоцкой Фото: из личного архива Екатерины Заболоцкой

«Предлагаемые к принятию поправки, действительно, вызывают много вопросов прежде всего из-за своих достаточно обобщенных формулировок. Однако все же из них можно выявить суть предлагаемых изменений.

Законодатель предлагает штрафовать именно за целенаправленный поиск экстремистских материалов и их просмотр. Это, конечно, весьма тревожная тенденция, так как правило ответственность в какой бы то ни было сфере существует за такие действия, как приобретение, хранение или распространение. Здесь же речь только о поиске. При этом необходимо четко понимать, что довод „я не знал, что это экстремизм“, будет весьма слабым, так как полный перечень всех экстремистских материалов опубликован на сайте Минюста и с ним можно свободно ознакомиться, хотя он и достаточно сложный. Поэтому первая рекомендация — это, конечно, ознакомиться с этим списком, чтобы иметь хотя бы общее представление о том, как он формируется.

К слову, в нем содержатся книги, фильмы, отдельные произведения, музыкальные альбомы, стихи, песни, журналы, газеты и т. д. и т. п. Список этот, мягко говоря, не маленький. На сегодняшний день 5 473 пункта. Но при этом на самом сайте имеется окно поиска. Поэтому, если вы сильно переживаете, что начнете искать в интернете „что-то не то“, начните со строки поиска на сайте Миинюста.

На самом деле получить доступ к материалам, которые признаны экстремистскими, не так уж и просто. Государство предпринимает достаточные меры для того, чтобы они не были доступны в интернете. Их просто-напросто блокируют.

Отмечу, что сейчас статья сформулирована как „поиск информации и получение доступа к ней“, то есть, если искали, но не нашли, формально это под статью не подпадает. Это либо замысел законодателя (мало искать, надо искать и найти), либо технических недочет, который будет подправлен, и эти действия будут перечислены через запятую (поиск информации, получение доступа к ней). Тогда караться будет сам поиск, даже если он не увенчался успехом.

Отдельно подчеркну, что все же статья предполагает умышленные действия, и этот умысел должен будет доказать государственный орган. Поэтому если вы случайно перешли по какой-то „неправильной“ ссылке, то штрафа не будет.

Тревогу вызывает то, что есть лица, которым необходим поиск и доступ к подобной информации в научных целях, например, историку или юристу, который занимается исследованием того или иного явления для написания научной работы. Например, труды руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии, которые признаны экстремистскими. Каких-то исключений закон для этого не содержит, поэтому формально подобное тоже подпадает под штраф.

Предполагаю, что обязанность по передаче сведений о подобных поисках будет возложена на провайдеров, хотя каких-то технических поправок в этой части закон не содержит. Полагаю, что это будет сделано отдельными нормативными актами в случае принятия закона.

Что касается мобильных телефонов, то получение доступа к содержащейся в нем информации все еще остается достаточно сложной задачей для правоохранителей при установленном на устройстве пароле, который владелец телефона не обязан сообщать в силу ст. 51 Конституции РФ»