В Подмосковье во время ливня обрушился бетонный мост

В Наро-Фоминском районе во время ливня обрушился бетонный мост. Три населенных пункта оказались отрезаны от автомобильного сообщения.

«Произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей», — заявили ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, отсутствует автомобильное сообщение с СНТ «Верейское» и «Исьма», а также частью деревни Алексино.

В Москве и Подмосковье утром в понедельник начались сильные ливни, которые спровоцировали подтопления дорог и придомовых территорий. Столичный Дептранс предупредил о задержках наземного транспорта. По прогнозу синоптиков, в городе сегодня может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.