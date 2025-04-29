Дальний свет

Десять лет назад на Дальнем Востоке появились первые зоны с преференциальными режимами. Пять лет спустя, в 2020 году, в Арктике была открыта самая большая в мире территория с льготными условиями ведения бизнеса. А особый экономический статус в Калининградской области действует еще с 1990-х. Как площадки на окраинах России из медвежьих углов превратились в экономические форпосты — в публикации “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Голенков / РИА Новости Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Один из старейших преференциальных режимов в России действует в Калининградской области. Его особенность в том, что особая экономическая зона (ОЭЗ) распространяется на всю территорию региона, включая внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации. Также вся Калининградская область является свободной таможенной зоной. Помимо льгот, бизнес привлекает сочетание уникальных факторов региона: незамерзающий порт на Балтике, два формата железнодорожных путей, а также два трансъевропейских транспортных коридора.

Сейчас в ОЭЗ реализуются 322 инвестиционных проекта, причем 35 из них с общим объемом вложений в размере более 33 млрд руб. появились за прошлый год. БОльшая часть компаний задействована в обрабатывающих производствах, деятельности в области информации и связи, а также в сферах транспортировки и хранения.

«Несмотря на то что в условиях действующей ключевой ставки многие инвесторы ставят на паузу свои проекты, в Калининградской области планируются к реализации более 500 инвестпроектов на сумму около 700 млрд руб.»,— заявила заместитель председателя правительства—министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова, добавив, что указанные проекты помогут добиться к 2030 году номинального удвоения валового регионального продукта.

Для компаний—резидентов калининградской ОЭЗ действует программа релокации высококвалифицированных специалистов. Предусмотрена компенсация расходов на транспорт и обучение, жилищно-бытовых затрат, консульских сборов при необходимости, а также выделяются средства для приобретения жилья или оформления ипотеки. В 2024-м на релокацию 32 человек было выделено 10,4 млн руб., в этом году компаниями заявлен переезд 70 специалистов, на что планируется выделить порядка 30 млн руб.

Из преференциальных режимов стоит выделить специальный административный район (САР). Их в России всего два — на острове Октябрьском в Калининградской области и на острове Русском в Приморском крае. Там закреплены особые условия хозяйственной деятельности для иностранных компаний и предусмотрена возможность создания международных фондов. Минимальный порог инвестиций для иностранной компании, желающей стать резидентом САР, установлен на уровне 50 млн руб. В САР на острове Октябрьском числилось 330 резидентов, причем 78 из них присоединились к площадке в 2024 году.

В Калининградской области также работают несколько индустриальных парков. В непосредственной близости от международного аэропорта расположился индустриальный парк «Храброво». Он открыт для всех типов производств, но большинство действующих резидентов осуществляют деятельность в сфере пищевой промышленности, машино- и станкостроения, а также фармацевтики.

В индустриальном парке «Черняховск» сосредоточены преимущественно производства строительных материалов, транспортные и логистические компании, а также предприятия перерабатывающей промышленности. Индустриальный парк «Экобалтик» делает упор на высокотехнологичные производства с заботой об окружающей среде. Общий объем инвестиций по проектам, реализуемым в парке, составляет 5 млрд руб., там создано более 500 высокотехнологичных рабочих мест. Якорный резидент парка — производитель популярного антисептика «Мирамистин». Инвестиции в этот проект составили более 1 млрд руб.

Инновационный научно-технологический центр «Балтийская долина — Хьюмантек» развивает передовые технологии и материалы. В центре разрабатывают биомедицинские клеточные продукты, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, функциональное питание, ассистивные устройства и технологии, чистая энергетика и технологии конструирования.

Подстроиться под потребителя

Для стимулирования притока инвестиций в 2015 году в Дальневосточном федеральном округе появились первые зоны с преференциальными режимами. Пять лет спустя аналогичные площадки заработали в арктических регионах, причем общая площадь территорий с льготными условиями ведения бизнеса в регионах от Карелии и Мурманска до Чукотки самая большая в мире — 5 млн кв. км.

На Дальнем Востоке и в Арктике действует несколько преференциальных режимов: территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ), Курильские острова Российской Федерации. Резиденты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализуют более 3,8 тыс. инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций превышает 11 трлн руб. (уже фактически вложено 5,4 млрд руб.), создается более 336 тыс. рабочих мест

Как рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий, префрежимы востребованы у бизнеса, в том числе из центральных регионов России, и этот тренд сохраняется в 2025 году. «С начала года Корпорация развития заключила более 130 новых соглашений с резидентами ТОР, СПВ, АЗРФ. Динамику количества новых проектов резидентов в значительной степени могли бы ускорить снижение ключевой ставки и расширение возможностей льготного финансирования для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике»,— отметил он.

Резиденты реализуют проекты в самых разных отраслях: жилищное строительство, логистика, сфера услуг, туризм, нефте- и газохимия, горнодобыча, медицинская и авиационная промышленность, лесная и рыбоперерабатывающая отрасли. «Часто для инвестора выбор отрасли зависит от потребностей рынка: если необходимо доступное и качественное жилье, то инвесторы будут реализовывать такие проекты, а если нужны мощности по переработке рыбы, то с помощью льгот и преференций будут строиться береговые рыбозаводы,— объясняет Сергей Скалий.— Так же дела обстоят и с новыми портами, логистическими центрами и туристическими проектами. На Чукотке и в Якутии, на Камчатке и Сахалине нужны доступные свежие овощи круглый год — там резиденты ТОР среди прочего строят тепличные комплексы, Амурская область и Приморский край подходят для сельского хозяйства и удобны для логистики и экспорта продукции — тут в том числе создаются мощные сельскохозяйственные проекты».

Важная особенность для резидентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность на Дальнем Востоке и в Арктике,— режим свободной таможенной зоны (СТЗ). Эта процедура позволяет не уплачивать таможенные пошлины и налоги на ввозимые иностранные материалы и оборудование. Таким образом, можно построить здание, оснастить предприятия или объект технологическим оборудованием, производить товары из импортного сырья, экономя средства. В 2023 году вступили в силу изменения, касающиеся возможности применения СТЗ на двух и более земельных участках, которые имеют общие границы, что позволяет нескольким резидентам создать одну зону СТЗ на смежных участках и снизить затраты на ее обустройство.

Большой доход для маленькой компании Большинство резидентов ОЭЗ относятся к сектору малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом компании значительно отличаются от своих коллег, работающих вне площадок с преференциальными режимами. Таковы результаты исследования, проведенного Минэкономразвития РФ в 2024 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В начале марта Минэкономразвития представило результаты анализа деятельности малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах России. Оказалось, что 1060 резидентов относятся к субъектам МСП, что составляет 87% от общего количества всех предпринимателей, работающих на таких площадках. В 2023 году доход этих компаний составил более 223 млрд руб., а средний доход в пересчете на одно предприятие оказался в десять раз выше аналогичного показателя для компаний, не являющихся резидентами ОЭЗ. Соответственно, меняется и объем налоговых поступлений в бюджет. В позапрошлом году резиденты заплатили более 21 млрд руб. налогов и страховых взносов, то есть около 20 млн руб. в пересчете на предприятие. Для компаний-нерезидентов этот показатель меньше в 15 раз. Отличается и отраслевая структура сектора малого и среднего бизнеса, ведущего деятельность в условиях преференциальных режимов. Резиденты чаще всего заняты в обрабатывающем производстве (57%), ИТ-сфере (14%) и наукоемкой отрасли (12%), тогда как в целом по стране картина иная: 36% МСП заняты в торговле, 10% — в сфере транспортировки и хранения, 9% — в строительстве. Ведущую роль малого и среднего бизнеса отмечают во всех регионах. Например, более половины — 159 субъектов из 216 — в особых экономических зонах Подмосковья входят в реестр МСП. «Особые экономические зоны привлекательны для инвесторов самого разного масштаба. В частности, малый и особенно средний бизнес активно локализуются на таких площадках. На сегодняшний день малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ Подмосковья, это свыше 55 млрд руб.,— говорит заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.— Кроме того, на сектор МСП приходится около 30% всех созданных в особых экономических зонах рабочих мест — почти 4,5 тыс. Таким образом, ОЭЗ — это территория не только для развития крупных предприятий, но и привлекательная локация для небольших компаний». Государственная поддержка малого и среднего бизнеса выражается не только в формировании ОЭЗ, но и в создании дополнительных сервисов. Например, в России работает цифровая платформа МСП, открыты более 400 центров «Мой бизнес», введен механизм зонтичных поручительств. Также, по словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, будут запущены льготные кредитные программы для резидентов особых экономических зон и предпринимателей из моногородов, станкостроения и робототехники.

Торт уместен

Учитывая уникальное географическое положение регионов, они особенно привлекательны для зарубежного бизнеса. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике среди проектов с участием иностранного капитала в преференциальных режимах самые востребованные отрасли — сельское хозяйство и пищевая промышленность, строительство и девелопмент, горнорудная промышленность и металлургия. «Также реализуются проекты в сферах услуг, лесной промышленности, туризма, логистики, медицины, нефтегазовой отрасли, авиационной, машино- и судостроительной промышленностях и других»,— перечисляет Сергей Скалий.

Одним из инструментов привлечения иностранных инвестиций — в данном случае в проекты с высокой добавленной стоимостью, например в сфере машиностроения и энергетики,— должно стать создание Международной территории опережающего развития. Госдума приняла регламентирующие этот механизм законопроекты в феврале прошлого года, а в весеннюю сессию 2025-го планируется рассмотреть поправки ко второму чтению. В частности, резидентам МТОР предлагаются льготы по налогу на прибыль организаций на срок до десяти лет, упрощение привлечения иностранной рабочей силы, а также возможность закрыть сведения о резидентах.

Создание инвестиционных проектов, направленных на промышленную кооперацию с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на международных ТОР в приграничных районах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, предусматривается Стратегией пространственного развития РФ до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Уже сейчас резиденты площадок с преференциальными режимами, в частности в Приморском крае, реализуют более 2 тыс. проектов, из них 65 — с иностранным участием (40 — с привлечением средств китайского бизнеса). «По итогам прошлого года зарегистрировано 11 новых проектов, реализация которых запланирована с привлечением иностранного капитала, из которых 9 — с участием Китая,— говорит директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.— Также мы поддерживаем резидентов, развивающих экспортные каналы сбыта или планирующих начать экспортную деятельность. Так, резидент СПВ компания "Хлебный дом «Воздвиженский»" поставляет свои торты в Китайскую Народную Республику».

Всего в Приморском крае 194 резидента ТОР реализуют проекты с объемом инвестиций 1,7 трлн руб., создается 49,6 тыс. рабочих мест. Например, ТОР «Михайловский» подходит для реализации сельскохозяйственных проектов: растениеводство, хранение и переработка продукции, пищевая промышленность. Якорные резиденты площадки — крупнейшие животноводческие предприятия региона и компании, занимающиеся выращиванием овощей и зерна.

«На ТОР "Большой Камень" реализуются планы по созданию верфи крупнотоннажного судостроения, а также проекты в сфере социальной инфраструктуры, логистики, промышленного, пищевого производства. Среди резидентов — ООО "Судостроительный комплекс «Звезда»", АО "Дальневосточный завод «Звезда»", АО "Рыболовецкий колхоз «Новый мир»", ООО ПМЗ и другие,— перечисляет Алексей Дунаев.— ТОР "Находка" ориентирована на масштабное развитие территории с размещением промышленных, коммунально-складских и рекреационных зон. Якорный резидент площадки — Находкинский завод минеральных удобрений».

Обновление концепции

В этом году в России появится несколько новых площадок с льготными режимами ведения бизнеса. Например, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская» станет первой в регионе — по словам губернатора Георгия Филимонова, после 20 лет попыток подать заявку о ее создании. Пока известно о шести резидентах, которые специализируются на дерево- и металлообработке, а также производстве амальгамных ламп низкого давления. Объем инвестиций — свыше 8,7 млрд руб., и почти такую же (8,6 млрд руб.) сумму планируется вернуть в бюджет в виде налоговых отчислений к 2034 году.

ОЭЗ «Новосибирск» — полностью частный проект, который будет работать в черте города в формате «сухой порт». На территории 406 га расположатся кластеры логистики и строительной продукции. Общий объем инвестиций на данный момент — свыше 9,2 млрд руб. Еще одна частная ОЭЗ — «Большой Серпухов» с пятью резидентами из фарминдустрии — создается в Московской области, регионе с самым большим количеством площадок с префрежимами.

В апреле Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты, касающиеся создания территории опережающего развития в Магаданской области. К слову, именно в этом регионе более 25 лет назад появилась первая в России ОЭЗ. Формат ТОР, как предполагается, будет лучше отвечать требованиям времени. Режим свободной таможенной зоны сохранится, дублирующие налоговые преференции будут упразднены, но теперь резиденты смогут рассчитывать на пятилетнюю нулевую ставку налога на имущество и землю, льготу по страховым взносам (7,6% на десять лет), на аренду земли и льготный выкуп в случае реализации инвестиционного проекта. Планируется, что площадка привлечет предприятия судоремонта, рыбопереработки, логистики, обслуживания горнорудной техники, а также компании, работающие в сфере туризма.

Вместе с тем потенциал экстенсивного развития преференциальных режимов в удаленных регионах страны на этом окажется почти исчерпан, считает управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик.

«Далее расширение будет происходить, скорее всего, не путем образования новых специальных территорий, а за счет включения дополнительных инвестиционных площадок в существующие ТОР. Такой процесс уже активно идет. В 2000–2024 годах было принято более 80 решений правительства России об изменении границ ТОР, направленных на включение в их периметр почти 170 проектов с плановыми инвестициями свыше 650 млрд руб.»,— говорит эксперт.

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Логичная логистика

По мнению Моисея Фурщика, для повышения привлекательности существующих преференциальных режимов вряд ли можно ожидать дополнительных налоговых льгот, так как их уровень уже считается достаточным. Однако есть и другие варианты.

«Во-первых, во многих случаях актуально улучшение логистики. Причем это касается не только строительства инфраструктуры,— отмечает он.— Например, "Группа А2" в ТОР "Хабаровск" планирует создание транспортно-логистического комплекса, который будет обслуживать не только транзитные грузопотоки, но и выполнять распределительную функцию для других площадок этой ТОР. Такая тематика в разных масштабах может быть реализована для многих ТОР. Причем это может быть как частным проектом, так и дополнительным бизнесом для управляющей компании».

Во-вторых, имеются большие возможности для привлечения ресурсов из тематических федеральных программ, не связанных напрямую с удаленными и труднодоступными регионами. «Прежде всего это касается финансирования инфраструктуры для индустриальных парков и технопарков,— считает собеседник “Ъ”.— Другое похожее направление — туристические кластеры. В обоих случаях формируются коллективные инвестиционные площадки, на которые можно привлекать средних по размеру резидентов и даже малый бизнес. В таком случае ТОР начнут в большей степени ориентироваться не на отдельные крупные проекты, число которых весьма ограниченно, а на гораздо более широкий спектр потенциальных инвесторов. Такие успешные примеры там уже есть, и можно ожидать их тиражирования».

Что касается общей логистической доступности территорий на Дальнем Востоке, в Арктике и Калининградской области, то управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» отмечает кардинальное изменение, произошедшее за три года: «Раньше Калининградская область являлась максимально привлекательной локацией, а Дальний Восток представлялся неким медвежьим углом. Но теперь ряд дальневосточных регионов стали ключевыми транзитными территориями, а Калининградская область, наоборот, временно утратила такую роль».

В этой ситуации развивать сборку и другое производство в Калининградской ОЭЗ стало заметно сложнее, но важно сохранить этот промышленный потенциал, так как после нормализации отношений с Европой он вновь станет очень востребованным, подчеркивает Моисей Фурщик. При этом у региона имеются большие возможности для развития туризма, что в ближайшее время может выйти на первый план, в том числе и с точки зрения привлечения новых резидентов.

«На Дальнем Востоке, в Арктике и Калининградской области дефицитным ресурсом являются удобные и крупные земельные участки, прилегающие к береговой линии. Это актуально и для транспортного комплекса, и для промышленности,— продолжает господин Фурщик.— В этом отношении недооцененным инструментом является КРТ (комплексное развитие территории), с помощью которого можно расчистить неэффективную и ветхую застройку, создав привлекательные инвестиционные площадки. Пока КРТ больше ассоциируется с жилищным строительством, но на прибрежных территориях у него есть и не менее интересные перспективы. Можно ожидать, что в ближайшее время КРТ станет важным инструментом по созданию новых площадок для резидентов ТОР и ОЭЗ в рассматриваемых регионах».

В целом преференциальные механизмы играют важную роль для развития Дальнего Востока, Арктики и Калининградской области, резюмирует эксперт: «Они как бы выравнивают условия для инвесторов по сравнению с более "простыми" российскими регионами. Подобная поддержка характерна для большинства развитых стран, где преференции обычно предоставляются именно сложным территориям, в отличие от развивающихся стран, где действует в основном обратная логика».

Татьяна Еремина