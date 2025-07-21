На Кубани зарплата в ИТ-сфере за 5 лет выросла почти в 3 раза

В Краснодарском крае среднемесячная начисленная заработная плата работников сферы информационных технологий в 2024 году увеличилась до 163 тыс. руб. Это в 2,8 раза больше, чем платили ИТ-специалистам в 2019 году (58,4 тыс. руб.). Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Достаточно высокий уровень оплаты труда делает отрасль привлекательной для молодежи и опытных специалистов, в том числе из других регионов страны. Согласно данным 2024 года, в ИT-отрасли Краснодарского края трудится более 16,6 тыс. человек. В сравнении с 2019 годом их количество увеличилось почти на 75% (9,5 тыс. человек). Такой значительный рост свидетельствует как о повышенном интересе к ИТ-профессиям, так и необходимости подготовки квалифицированных кадров для удовлетворения потребностей бизнеса»,— сказал Станислав Завальный.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае налоговые поступления в бюджет региона от ИТ-компаний в 2025 году выросли на 17% и достигли почти 4,3 млрд руб.

Маргарита Синкевич