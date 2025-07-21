На подлете к Москве сбит девятый беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили девятый беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский действуют ограничения на прием и отправку самолетов. Работу также приостановили аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги.

20 июля, как сообщал Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожили 31 беспилотник. В ночь на 21 июля об отражении атаки также сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в поселке Каменоломни при падении обломков БПЛА загорелась кровля здания железнодорожного вокзала и цветочный магазин.