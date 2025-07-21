В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша вокзала

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни Октябрьского района.

«Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА в том же поселке загорелся цветочный магазин. Он также уточнил, что беспилотники сбиты в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.