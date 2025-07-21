Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вновь приостановили работу

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов.

Шереметьево работал без ограничений около 40 минут, Домодедово — три часа. Жуковский в предыдущий раз приостанавливал прием и отправку самолетов примерно с 2:00 до 4:00 мск 20 июля.

Ограничения во Внуково продолжают действовать около девяти часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к столице три беспилотника.