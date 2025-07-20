В Афганистане после задержания пропал российский этнограф Святослав Каверин

Этнограф Святослав Каверин сообщил о своем задержании в Кундузе — городе на севере Афганистана. Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения заявил, что его «задержали за попытку "контрабанды" украшений», а после повезли в Кабул, в Главное управление разведки Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святослав Каверин

Фото: Телеграм-канал Святослава Каверина Святослав Каверин

Фото: Телеграм-канал Святослава Каверина

«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка»,— сообщил этнограф в своем Telegram-канале. Он опубликовал это сообщение больше суток назад. Больше его канал не обновлялся. На этот пост обратили внимание российские СМИ.

В комментариях под сообщением его знакомые утверждают, что он не выходил на связь с 18:00 19 июля. Российскому посольству уже известно о господине Каверине, там занимаются его вопросом, заявили «РИА Новости» в дипломатическом представительстве. Где сейчас находится этнограф, неизвестно.