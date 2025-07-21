В Чеченской Республике резко выросли продажи гормональных контрацептивов

Компания RNC Pharma проанализировала статистику продаж гормональных контрацептивов за первые пять месяцев 2025 года. Всего в аптеках страны было реализовано 8,9 млн упаковок на сумму 13,9 млрд руб. Рост продаж относительно аналогичного периода 2024 года составил 7,3% в натуральном выражении (упаковки) и около 12,8% в рублевом эквиваленте.

Максимальный рост продаж в упаковках зафиксирован в Чеченской Республике (+23% по сравнению с прошлым годом), отмечают в RNC Pharma. Схожие показатели в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8) областях. При этом заметное снижение спроса зафиксировано в Ингушетии (–8,1%). «Выраженная отрицательная динамика» наблюдается также в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области (–3,6% в каждом регионе). Но в целом сокращение продаж гормональных контрацептивов зафиксировано только в 12 из 89 российских регионов (RNC Pharma анализировала доступную информацию из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Мнение экспертов о причинах резкого роста продаж гормональных контрацептивов — в материале «Контрацепция роста».

Александр Черных