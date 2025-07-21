Контрацепция роста

Все больше россиянок пользуются гормональными контрацептивами. Об этом говорит аптечная статистика. С января по май в стране продано почти 9 млн упаковок, сообщает компания—эксперт по фармрынку RNC Pharma, и это на 7% больше прошлогодних показателей. Рекордсменом оказалась Чеченская Республика, где спрос на противозачаточные таблетки подскочил на 23%. Продажи гормональных контрацептивов начали расти в 2022 году, напоминают эксперты. Впрочем, они не спешат объяснять эту тенденцию простым нежеланием рожать, возможно, что многие пары просто переходят с барьерной контрацепции на гормональную. А врач напоминает, что россиянки нередко используют противозачаточные таблетки для регуляции цикла и как способ борьбы с угревой сыпью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2025 года в российских аптеках было реализовано 8,9 млн упаковок гормональных контрацептивов на сумму 13,9 млрд руб., подсчитали аналитики RNC Pharma. Рост продаж относительно аналогичного периода 2024 года составил 7,3% в натуральном выражении (упаковки) и около 12,8% в рублевом эквиваленте.

Суммарно за весь 2024 год в рознице было приобретено 20,9 млн упаковок на сумму более 31,5 млрд руб.

Региональная структура спроса на гормональные контрацептивы «крайне неравномерна», отмечают в RNC Pharma. Максимальный рост продаж в упаковках зафиксирован в Чеченской Республике (+23% по сравнению с прошлым годом). Схожие показатели в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8) областях. Интересно, что заметное снижение спроса зафиксировано в соседнем с Чечней регионе, в Ингушетии (–8,1%). «Выраженная отрицательная динамика» наблюдается также в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области (–3,6% в каждом регионе). Но в целом сокращение продаж гормональных контрацептивов зафиксировано только в 12 из 89 российских регионов (в RNC Pharma уточнили, что попытались учесть и новые регионы — ДНР и ЛНР «в большей степени», Херсонскую и Запорожскую области «в минимальном объеме в связи с процессом перехода в административно-правовую систему РФ»).

Самыми востребованными у россиянок являются пероральные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. На них приходится более 85% натурального потребления всех анализируемых средств гормональной контрацепции, указали в RNC Pharma. Продажи пероральных препаратов за год увеличились на 11% в денежном выражении и на 5% — в натуральном.

Тренд на выраженный рост спроса на гормональные контрацептивы стартовал с 2022 года, напоминает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Исключением был 2023 год, когда продажи подобных средств сократились на 1% относительно 2022 года. Господин Беспалов считает, что данные об увеличении спроса на гормональную контрацепцию нельзя однозначно трактовать как рост нежелания заводить детей. Тенденция может быть вызвана сменой методов предохранения, например отказом от барьерной контрацепции (использования презервативов) в пользу гормональной. «Очевидно, имеет место тренд на улучшение осведомленности потребителей о современных методах контрацепции,— говорит господин Беспалов.— И люди просто начинают использовать контрацептивы, когда до этого они ими не пользовались в принципе».

Главный врач клиники «К медицина» акушер-гинеколог Алексей Черников напоминает, что женщины используют комбинированные оральные контрацептивы не только для предотвращения нежелательной беременности.

Нередко их принимают для регуляции менструального цикла, уменьшения объема кровопотери и боли во время менструации, лечения синдрома поликистозных яичников и просто из-за их положительного действия на кожу, например для уменьшения угревых высыпаний. По его мнению, российские доктора и пациенты «перестают бояться» гормональных препаратов, отсюда и рост их использования. Эту тенденцию он считает в целом положительной: «Мы помним о рисках, которые возникают при прерывании беременности. И каждый акушер-гинеколог будет рад, если пациентка репродуктивного периода, не планирующая беременность, но активно ведущая половую жизнь, использует контрацепцию». Ссылаясь на свой врачебный опыт, Алексей Черников утверждает, что россияне «все же желают иметь семью с несколькими детьми и прилагают к этому все усилия в плане оздоровления».

Отметим, что 16 июля в Госдуме состоялся правительственный час, посвященный вопросам демографии. Депутаты посетовали, что многочисленные меры по стимулированию рождаемости пока не приносят желаемых результатов. В ответ министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году средний возраст материнства россиянок составил 26,2 года, на три года старше, чем 30 лет назад. По его мнению, это создает риски нарушения репродуктивного здоровья и развития ребенка. А министр труда Антон Котяков подчеркнул, что все меры поддержки семей в текущей демографической ситуации необходимо нацеливать на стимулирование многодетности, в том числе и материнский капитал.

Впрочем, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что из всех компонентов демографического развития повышение рождаемости — самая сложная задача, так как она не зависит напрямую от объема средств, которые вкладываются в социальные пособия. «Наши граждане стали больше заботиться о своем здоровье, и для будущих мам важна доступность, в том числе и транспортная, и медицинской помощи,— пояснила госпожа Голикова.— В вопросе рождаемости выросла значимость комфортного жилья, достаточной площади. Идет трансформация жизненного цикла — это удлинение периода получения образования, желание реализовать себя в профессиональной сфере, обеспечение карьерного роста и финансовой самостоятельности. Все это отодвигает рождение ребенка. Еще одно последствие этой трансформации — одиночество. Достаточно большое количество молодых людей не могут найти партнера».

Наталья Костарнова