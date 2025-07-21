ИКТ-сектор выходит на плато

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) продолжают оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов экономики РФ, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Объем продукции, реализованной крупными и средними предприятиями этого сектора, по итогам первого квартала 2025 года вырос на 13,4% год к году, что вдвое выше, чем по экономике в целом (плюс 6,4%), до почти 1,9 трлн руб.

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Прирост затронул все сегменты ИКТ. Устойчивый рост во многом обеспечивается за счет IT-отрасли: продажи в этом сегменте выросли на 14,9%, до 910,5 млрд руб. Выручка в производстве ИКТ увеличилась почти на четверть (24,3%), до 251,3 млрд руб., в прочих IT-услугах рост был еще выше, на треть (33,6%), до 87,3 млрд руб., в оптовой торговле ИКТ-товарами показатель вырос на 26%, до 9,4 млрд руб. Реализация услуг в сфере телекоммуникаций показала самый маленький рост — плюс 5,2%, до 627,8 млрд руб. В целом же темпы роста ИКТ-сектора были относительно невысоки из-за высоких базовых значений первого квартала 2024 года.

Объем же инвестиций в основной капитал в секторе упал на 2%, до 271,4 млрд руб., на фоне пикового роста годовой давности. Впервые за последние два года динамика инвестиций в сектор ИКТ оказалась ниже, чем по экономике в целом (плюс 17,7%), на фоне опережающей инвестиционной активности в обработке (плюс 53,3% по сравнению с первым кварталом 2024 года) и розничной торговле (плюс 80,3%).

Анализ данных по сектору ИКТ с 2021 года, включая первый квартал 2025 года, позволяет предположить, что после трехлетнего периода ускорения и достигнутой рекордной динамики в 2024 году (более 30% — по объему реализации, до 40% — по инвестициям) наступает фаза стабилизации и выхода на более умеренные долгосрочные темпы роста сектора в пределах 20% годовых, отмечает замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ Тамара Зинина. Особенно сильно эффект высокой базы заметен в IT-отрасли, подчеркивает эксперт.

Что касается кадровой ситуации в ИКТ-секторе, то среднесписочная численность работников в первом квартале достигла максимального за последние годы значения — почти 1,64 млн человек (плюс 8,8%) — и практически полностью за счет IT-отрасли. Среднемесячная заработная плата составила 173,1 тыс. руб. (в 1,88 раза выше средней по экономике, плюс 12,2% за год).

Венера Петрова