Деньги, упавшие с неба

Количество бронирований размещения и организованных туров с проживанием в Геленджике после открытия аэропорта выросло на 30–50%. Город поднялся с 16-й на 9-ю позицию в рейтинге наиболее востребованных летних направлений. Приток путешественников фиксируют и другие близлежащие курорты Краснодарского края, в том числе Анапа, а рост туристической активности привел к незначительному увеличению стоимости отдыха.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вид Геленджика

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Количество бронирований размещения в Геленджике, совершенных с 9 по 16 июля, выросло на 30% к предыдущим семи дням, число поисковых запросов — на 75%, подсчитали в «Островке». Город, по данным сервиса, поднялся с 16-й на 9-ю позицию в рейтинге наиболее востребованных летних направлений. Он стал третьим по популярности внутренним морским курортом, уступив Сочи и Сириусу, но опередив Крым.

В «Яндекс Путешествиях» подсчитали, что в период с 9 по 17 июля количество посещений страниц отелей Геленджика увеличилось на 31% к началу месяца. В OneTwoTrip число гостиничных заказов на курорте за схожий период выросло в полтора раза. В «Слетать.ру» отмечают, что с 8 по 17 июля в Геленджик было продано на 26,7% больше туров, чем с 28 июня по 7 июля. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что с момента открытия авиасообщения Геленджик сформировал 3% продаж туров по России. В период ограничения работы аэропорта сервис его продажу не вел.

Спрос растет в свете восстановления работы аэропорта. Авиасообщение с Геленджиком было ограничено с весны 2022 года.

9 июля Минтранс заявил о возобновлении рейсов, 18 июля они стартовали. О возобновлении полетов заявили в «Аэрофлоте», S7, Smartavia и «Уральских авиалиниях». Рейсы пользуются спросом. Вечером 20 июля минимальная стоимость перелета из Москвы в Геленджик и обратно на период с 28 июля по 3 августа на сайте «Аэрофлота» составляла 56,4 тыс. руб. Для сравнения: полет в Сочи на те же даты стоил 25,8 тыс. руб., в Анталью — 36 тыс. руб.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова считает, что авиасообщение помогло расширить аудиторию курорта: в период ограничений он пользовался популярностью в основном у автотуристов и жителей близлежащих регионов. Помимо личного автомобиля добраться в Геленджик туристы могли на поезде или проделав достаточно долгий путь из Сочи, напоминает руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

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Для Краснодарского края в целом летний сезон складывается неудачно. После разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года и закрытия части пляжей доля региона в структуре гостиничных бронирований по России на июль—август сократилась на 6,4 процентного пункта год к году, до 17,7% (см. “Ъ” от 26 июня).

Олег Козырев отмечает, что популярность российских курортов в этом году до сих пор снижалась. Если летом прошлого года они совокупно формировали 14% от объема проданных организованных туров, то в этом году — только 9%. Появление еще одного направления с авиаперевозкой, по его мнению, может улучшить статистику: эксперт ждет дальнейшего роста интереса к Геленджику после успешного завершения первых рейсов. «Людям важно было увидеть, что перелеты полностью восстановились и можно добраться на курорт по воздуху»,— рассуждает эксперт.

Открытие аэропорта способствовало росту числа бронирований размещения не только в Геленджике, но и на близлежащих курортах.

За неделю спрос на Джубгу, по данным «Островка», вырос на треть, на Анапу и Витязево —– на 22%, Дивноморское — на 18%. Интерес к Кабардинке увеличился на 16%, а Новороссийску — на 14%. В Anex говорят, что открытие аэропорта Геленджик привело к увеличению спроса на Анапу в полтора раза в период с 9 по 18 июля к предыдущим десяти дням. Туроператор сформировал туры, предполагающие трансфер до курорта.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отмечает, что за последние десять дней количество бронирований в Краснодарском крае выросло на 16,5%. Наиболее выраженный эффект возобновление рейсов, по ее мнению, оказало на Анапу и прилегающие курорты. Хотя объем бронирований здесь по-прежнему существенно отстает от уровня прошлого года, говорит эксперт. В самом Геленджике, по данным «Слетать.ру», продажи сейчас на уровне прошлого года.

Рост туристической активности пока привел к незначительному увеличению стоимости отдыха. Согласно «Интуристу», средний чек на размещение в отелях Геленджика и Кабардинки за десять дней вырос на 4,1%, до 28,1 тыс. руб. за человека за семь дней. Но август самый дорогой месяц на российских курортах, отмечает госпожа Домостроева. В «Островке» говорят о росте средней стоимости ночи в Геленджике с начала месяца на 2,1%, до 7,3 тыс. руб. Год к году значение увеличилось на 12%. Это соответствует среднероссийскому показателю: по данным Travelata.ru, туры по стране подорожали на 15,6% год к году, до 126 тыс. руб.

Александра Мерцалова