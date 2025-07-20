Восьмилетняя девочка получила удар током на автобусной остановке на улице Марата

Следственный комитет по Санкт-Петербургу устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетней электрическим током в центре города. Инцидент произошел среди бела дня на улице Марата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, по предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй — за информационный столб. С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали, в настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает, уточнили в СК.

По данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности). Следователи провели осмотр места происшествия с участием представителей ПАО «Россети». Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели двоих рабочих-мигрантов на строительном участке массива Южный деревни Вартемяги во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик