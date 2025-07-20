СК возбудил уголовное дело после гибели двух строителей-мигрантов в Вартемягах

Следственный отдел по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту смертельного травмирования двоих строителей-мигрантов во Всеволожском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 19 июля на строительном участке массива Южный деревни Вартемяги при разборе завалов обрушившегося перекрытия строящегося бетонного жилого здания были обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1981 — граждан иностранного государства. Предварительно установлено, что погибшие работали на объекте неофициально.

В настоящий момент в рамках уголовного дела выполняются необходимые следственные действия. Все подробности произошедшего выясняются, назначены необходимые экспертизы, отметили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном падении рабочего с пятого этажа на стройке Судебного квартала в Петербурге.

Андрей Цедрик